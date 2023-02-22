Ожирение способствует парниковому эффекту

Новый анализ показывает, что увеличивающийся средний размер тела людей на Земле, в дополнение к растущему населению мира, может еще больше затруднить попытки сократить выбросы углекислого газа, созданного человеком.

Все кислородозависимые организмы на планете производят углекислый газ в результате метаболических процессов, необходимых для поддержания жизни. Общая выработка у любого вида связана со средней скоростью метаболизма, средним размером тела и общим количеством особей вида.

Люди с ожирением имеют большую выработку углекислого газа в результате окислительного метаболизма, чем люди с нормальным весом. Кроме того, поддержание большей массы тела требует, чтобы больше продуктов и напитков производилось и транспортировалось потребителям.

Аналогичным образом, перевозка более тяжелых людей связана с увеличением потребления ископаемого топлива. Это приводит к дополнительным выбросам углекислого газа, связанным с производством и транспортировкой продуктов питания. По оценкам, во всем мире ожирение приводит к дополнительным 700 мегатоннам выбросов углекислого газа в год или около 1,6 процента всех антропогенных выбросов.

Это исследование показывает, что мы платим высокую цену за то, что нам трудно получить доступ к лечению ожирения. Оно не только влияет на здоровье людей, у которых оно есть, но и влияет на экологическую обстановку.

По сравнению с нормальным весом, исследователи обнаружили, что человек с ожирением производит дополнительно 81 кг / год выбросов углекислого газа в результате более высокого метаболизма, дополнительно 593 кг / год выбросов углекислого газа в результате большего потребления продуктов питания и напитков и дополнительно 476 кг. / год выбросов углекислого газа от автомобильного и воздушного транспорта.

В целом, ожирение связано с увеличением выбросов парниковых газов примерно на 20 процентов по сравнению с людьми с нормальным весом.