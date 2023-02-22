Появился препарат на основе рыбьего жира, снижающий риск болезней сердца

Американский регулятор качества продовольствия и лекарств FDA одобрил расширенное использование препарата на основе рыбьего жира для предотвращения серьезных сердечных осложнений у пациентов с высоким риском.

Одобрение относится к людям, уже принимающим таблетки для снижения уровня холестерина.

Много лет назад препарат Васкепа был одобрен для использования при высоком уровне триглицеридов - типа жира в крови. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило его применение для гораздо большей группы взрослых - с менее высоким уровнем триглицеридов, но которые имеют множество факторов риска, в частности, болезни сердца и диабет.

При тестировании пациентов препарат на 25% уменьшил риск потенциально смертельных осложнений, включая сердечные приступы и инсульты.

Ирландский производитель препарата фирма Амарин установила цену по прейскуранту в размере 303,65 долларов. Оплата пациентов зависит от страховки, но фирма намерена предлагать финансовую помощь.

По оценкам производителя лекарств, новое одобрение Васкепы, или икосапента этила, позволяет принимать его 15 миллионам пациентов в США.

Высокий уровень триглицеридов может засорить артерии и повысить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения сердечных приступов или инсультов, привести к проведению процедуры шунтирования или очистки артерий, лечению в стационаре. В этом повинен высокий уровень холестерина и повышенное кровяное давление.

Амарин профинансировал пятилетнее исследование 8200 пациентов с высоким сердечным риском, которые уже принимали лекарства для снижения уровня холестерина или контроля диабета. Половина тех, кто принимал капсулы Васкепы вместе с этими лекарствами, на 25% снизили вероятность сердечных осложнений и на 20% - уменьшили риск смерти по сравнению с теми, кто принимал плацебо с минеральным маслом.

Большинство пациентов, получавших препарат, фиксировали незначительные побочные эффекты.

Предыдущие исследования, в которых тестировались другие препараты рыбьего жира для снижения сердечного риска, не получили успеха.

По данным Американской ассоциации кардиологов, от сердечно-сосудистых заболеваний страдает около 121 миллиона взрослых американцев. По этой причине умирает каждый третий человек, ежегодно в стране на лечение приходится субсидировать более 500 миллиардов долларов.

Тем временем миллионы людей принимают безрецептурные добавки рыбьего жира, или так называемые омега-3 жирные кислоты, для предполагаемой пользы для сердца. Однако их дозы намного ниже потенциала Васкепы.

Продажи препарата принесли Амарину 287 миллионов долларов за девять месяцев 2019 года, но аналитики прогнозируют, что более широкое одобрение может увеличить ежегодные продажи до 3 миллиардов долларов и более.