4 аюрведических трав, повышающих иммунитет

Согласно древним аюрведическим текстам, сильный иммунитет является основой здоровой жизни. Аюрведа, одна из древнейших традиций здравоохранения в мире, контролирует и регулирует три основные энергии в теле - питта, вата и капха.

На санскрите «аюр» означает жизнь, а «веда» - знание. Иммунитет защищает организм от всех внешних и внутренних возбудителей болезней. Но поддерживать идеальный уровень иммунитета не так просто. Этого можно достичь, следуя здоровому образу жизни.

Аюрведа фокусируется на укреплении иммунитета через сбалансированный образ жизни и рекомендует употреблять несколько трав.

Основатель аюрведического центра здоровья Кудрати Мохамад Юсуф Н. Шейх поделился советами, какие травы помогут повысить иммунитет.

Ашваганда. Широко известна тем, что укрепляет иммунную систему благодаря биологически активным веществам, аминокислотам, пептидам, липидам и основаниям нуклеиновых кислот. Она помогает снизить уровень сахара в крови, холестерина и гормона стресса.

Чеснок. Благодаря антисептическим, противогрибковым и питательным свойствам, он тысячелетия используется в качестве усилителя иммунитета. Это мощный природный антиоксидант, который защищает организм от бактериальных и вирусных инфекций. Чеснок действует как естественный антибактериальный агент в свежем виде. Аллицин в его составе убивает вирусы и бактерии. Это хорошее лекарство от кашля, простуды и инфекций грудной клетки.

Имбирь. Корень, содержащий полезные свойства для повышения иммунитета, также помогает предотвратить тошноту и успокаивает расстройство желудка. Имбирь предотвращает накопление токсинов.

Амба халди. Она известна, как сырая куркума и жизненно важная аюрведическая трава. Помогает оживить кровь и очищает ее, удаляя токсичные вещества, поддерживает здоровье желудка и пищеварительной системы.

Помимо этих трав, помогают повысить иммунитет амла, базилик и трифала - в виде чая и тоников.

По совету Шейха, также следует выбирать правильную еду. Потребление свежих фруктов, овощей, цельного зерна, бобовых, молочных и необработанных продуктов обеспечит тело желаемым питанием и иммунитетом. Упакованные пищевые продукты, которые обрабатываются, консервируются и замораживаются, труднее усваиваются и, таким образом, вырабатывают токсины.

Органически выращенные продукты являются лучшими, поскольку они не содержат агрессивных химических веществ и богаты необходимыми минералами. Помогают повысить иммунитет белки в составе сыра панир, молока и бобовых. Напротив, мясо не рекомендуется, поскольку его трудно переваривать.