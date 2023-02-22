Американцы принимают антибиотики для рыб, чтобы сэкономить

Тревожные результаты нового исследования показывают, что в США люди покупают антибиотики для рыб в онлайн и потребляют их, потому что они более доступны, чем посещение врача.

Исследование проливает свет на высокую стоимость медицинской помощи в стране и на то, как граждане борются за предоставление базовых услуг.

Группа исследователей из Фармацевтического колледжа Университета Южной Каролины изучила онлайн-обзоры с 24 веб-сайтов, продающих девять различных видов рыбных антибиотиков, а именно амоксициллин, ципрофлоксацин, цефалексин, эритромицин, доксициклин, метронидазол, клиндамицин, сульфаметоксазол-триметоприм и пенициллин.

Ценовой диапазон этих лекарств составляет от 8,99 долл. США за бутылку 30 х 250 мг капсул амоксициллина до примерно 119,99 долл. США за бутылку 100 х 500 мг таблетки ципрофлоксацина.

Команда обнаружила, что из рассмотренных ими обзоров 2,4% или 55 обзоров показали, что клиенты покупали продукт для использования человеком.

Кроме того, исследователи обнаружили, что в одном случае продавец даже заверил покупателей, что лекарства безопасны для человека при ответе на вопрос.

Исследование, которое еще не было рецензировано, было представлено на полугодовой клинической встрече Американского общества фармацевтов систем здравоохранения (ASHP).

«Хотя потребление рыбьих антибиотиков у человека, вероятно, низкое, а употребление антибиотиков для животных, людьми вызывает тревогу», - говорится в заявлении Брэндона Букставера, фармацевта и директора резидентуры и обучения в Фармацевтическом колледже Университета Южной Каролины.

Одной из проблем, вызывающих беспокойство у специалистов в области здравоохранения, является то, что эти антибиотики, предназначенные для рыбы, можно приобрести без рецепта, а для собак и кошек по-прежнему нужен рецепт.

Если эти лекарства легко доступны в Интернете и в магазинах, это может способствовать повышению устойчивости к противомикробным препаратам. Кроме того, это может привести к задержке соответствующего лечения, что может поставить под угрозу жизнь пользователя.