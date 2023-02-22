Медведев назвал приостановку участия РФ в ДСНВ ответом США на «тупую антироссийскую политику»

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка участия РФ в ДСНВ стала ответом США на «тупую антироссийскую политику».

Он отметил, что нельзя воевать с Россией и при этом делать вид, что в вопросах стратегической стабильности нет проблем.

По мнению Медведева, Соединенные Штаты получили именно то, что заслужили своими действиями.

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию сообщил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ.