Медведев назвал приостановку участия РФ в ДСНВ ответом США на «тупую антироссийскую политику»
2023-02-22 01:25
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что приостановка участия РФ в ДСНВ стала ответом США на «тупую антироссийскую политику».
Он отметил, что нельзя воевать с Россией и при этом делать вид, что в вопросах стратегической стабильности нет проблем.
По мнению Медведева, Соединенные Штаты получили именно то, что заслужили своими действиями.
Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию сообщил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ.
Опубликовано: Светлана Репина