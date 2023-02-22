Песков: у коллективного Запада и у НАТО только один босс

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у коллективного Запада один босс.

По его словам, НАТО также управляется одним начальником – Соединенными Штатами, и это ни для кого не является секретом.

Песков также сообщил, что в ближайшие дни будет опубликована новая концепция внешней политики России.

Он подчеркнул, что РФ не выходит из ДСНВ, а только приостанавливает участие в договоре, чтобы удостовериться в соблюдении ядерного паритета.