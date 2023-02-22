NBC News: министры стран G7 пообещали России экономическую расплату за спецоперацию на Украине
2023-02-22 01:39
Министры государств G7 заявили, что Россию ждет экономическая расплата за проведение спецоперации на Украине.
По информации телеканала NBC News, министры сделали совместное заявление о безоговорочной поддержке права Украины на оборону.
Они также указали на право украинской стороны на возврат принадлежащих ей территорий.
Одновременно министры «Большой семерки» пообещали усилить экономическое давление на Россию.
Опубликовано: Светлана Репина