NBC News: министры стран G7 пообещали России экономическую расплату за спецоперацию на Украине

2023-02-22 01:39

Министры государств G7 заявили, что Россию ждет экономическая расплата за проведение спецоперации на Украине.

По информации телеканала NBC News, министры сделали совместное заявление о безоговорочной поддержке права Украины на оборону.

Они также указали на право украинской стороны на возврат принадлежащих ей территорий.

Одновременно министры «Большой семерки» пообещали усилить экономическое давление на Россию.

Опубликовано: Светлана Репина








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