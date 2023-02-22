NBC News: министры стран G7 пообещали России экономическую расплату за спецоперацию на Украине

Министры государств G7 заявили, что Россию ждет экономическая расплата за проведение спецоперации на Украине.

По информации телеканала NBC News, министры сделали совместное заявление о безоговорочной поддержке права Украины на оборону.

Они также указали на право украинской стороны на возврат принадлежащих ей территорий.

Одновременно министры «Большой семерки» пообещали усилить экономическое давление на Россию.