Бывший замглавы разведки НАТО Стружик: у Украины практически нет шансов вернуть Крым

Экс-заместитель главы Управления разведки Международного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик не видит шансов для Украины вернуть себе Крым.

Он считает, что сделать это будет крайне сложно, а скорее всего, невозможно, хотя сам он и желает иного сценария.

Стружик полагает, что завершением конфликта в любом случае станут переговоры, причем он ожидает дипломатических решений уже в этом году.

Генерал подчеркнул, что ни одна война за последние десятилетия не закончилась так, как ожидалось.