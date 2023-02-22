Бывший замглавы разведки НАТО Стружик: у Украины практически нет шансов вернуть Крым
2023-02-22 02:04
Экс-заместитель главы Управления разведки Международного штаба НАТО генерал Ярослав Стружик не видит шансов для Украины вернуть себе Крым.
Он считает, что сделать это будет крайне сложно, а скорее всего, невозможно, хотя сам он и желает иного сценария.
Стружик полагает, что завершением конфликта в любом случае станут переговоры, причем он ожидает дипломатических решений уже в этом году.
Генерал подчеркнул, что ни одна война за последние десятилетия не закончилась так, как ожидалось.
Опубликовано: Светлана Репина