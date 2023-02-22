Байден признался, что давно предупреждал Путина о возможном вступлении Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что давно говорил Владимиру Путину о возможном вступлении Финляндии в НАТО.

При этом он отметил, что сам не предполагал аналогичного стремления со стороны Швеции.

Байден сказал, что Россия добивалась финляндизации НАТО, но вместо этого получила натоизацию Финляндии.

Американский президент считает, что сейчас Альянс силен, как никогда и является наиболее значимым объединением военного и политического характера в истории.