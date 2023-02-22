Трамп: мир как никогда близок к мировой войне из-за действий Байдена
2023-02-22 02:18
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир еще никогда не был так близок к глобальному конфликту.
По его мнению, причиной такой ситуации является политика нынешнего президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Трамп считает, что главе государства не следует слушать катастрофические советы генералов и бюрократов, которые пытаются втянуть страну в конфликт.
Он отметил, что люди самого Байдена признают: в отношении других стран он не принял ни одного хорошего решения.
Опубликовано: Светлана Репина