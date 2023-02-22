Трамп: Госдеп заталкивал Украину в НАТО, поддерживая в ней восстания
2023-02-22 03:35
Дональд Трамп обвинил американский Госдепартамент в попытках вовлечения Украины в Североатлантический альянс.
22 февраля бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично заявил, что заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд и другие сотрудники Госдепа десятилетиями пытались навязать правительству Украины идею о вступлении в НАТО. Также Трамп считает, что представители Госдепартамента искусственно поддерживали антиправительственные восстания в Киеве.
Накануне Дональд Трамп сообщил, что считает себя способным завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае, если он вновь станет президентом США.
Опубликовано: Ткачёв Андрей