Дональд Трамп обвинил американский Госдепартамент в попытках вовлечения Украины в Североатлантический альянс.

22 февраля бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп публично заявил, что заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд и другие сотрудники Госдепа десятилетиями пытались навязать правительству Украины идею о вступлении в НАТО. Также Трамп считает, что представители Госдепартамента искусственно поддерживали антиправительственные восстания в Киеве.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что считает себя способным завершить конфликт на Украине в течение 24 часов в случае, если он вновь станет президентом США.