Муцениеце похвалила Манукяна за умение целоваться после того, как снялась в клипе певца на композицию по Барабану

В 1884 году Коллер обнаружил, что кокаин способен действовать как обезболивающее

Обезболивающий кокаин: Сейчас кокаин «служит» дорогим наркотическим веществом, хранение, продажа и использование которого запрещено почти во всем мире, однако 100-140 лет назад его активно использовали в качестве обезболивающего.

Подробнее...