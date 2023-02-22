Муцениеце похвалила Манукяна за умение целоваться после того, как снялась в клипе певца на композицию по Барабану
2023-02-22 09:02
Агата Муцениеце снялась в клипе Давида Манукяна, где артисты сыграли любовников. Актриса высоко оценила мастерство поцелуя исполнителя.
Агата Муцениеце снялась в клипе Давида Манукяна на композицию "По барабану", где артисты сыграли любовников.
Актриса осталась под впечатлением от того, насколько "мастерски" целуется исполнитель.
Муцениеце посоветовала всем "девчонкам попробовать поцелуи" Давы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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