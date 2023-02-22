Внук Кузьмина умер во время родов: у ребенка остановилось сердце
2023-02-22 09:44
Сын певца Владимира Кузьмина Никита и его супруга Ирина объявили о том, что ждут ребенка. Рожать молодая женщина поехала в конце января, но что-то пошло не так и у малыша остановилось сердце.
В 2022 году Никита Кузьмин его жена Ирина переехали из Питера в Дубай. Перед родами они отправились в путешествие в Мексику.
Рожать невестка певца Владимира Кузьмина отправилась в конце февраля, но во время родов что-то пошло не так и сердце малыша остановилось.
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Ирина после тяжелых родов некоторое время передвигалась на инвалидной коляске.
Ребенку уже выбрали имя - Степан...
У супругов есть 2-летняя дочь Агата, ради которой они не позволяют себе опускать руки.
Опубликовано: Наталья Гончарова