Удары током от импотенции не принесли результатов при лечении этого недуга

160 лет назад медики были уверены в том, что импотенция у мужчин провоцируется либо переизбытком секса и мастурбации, либо их острым недостатком.

Чтобы вылечить отчаявшихся пациентов, доктора стали прописывать им ванны с электродами — мужчина погружался в воду, и его било током.

Считалось, что проблема исчезнет за 5-6 полноценных сеансов.

Другие доктора считали, что для лечения импотенции необходим локальный подход, поэтому в XIX веке была процедура, которая сейчас покажется пыткой: в мочеиспускательный канал мужчины помещали металлические стержни и пропускали по ним ток.

Сеанс длился от 5 до 8 минут, и для нужного результата его нужно было повторять 2 раза в неделю.