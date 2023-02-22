Удары током от импотенции не принесли результатов при лечении этого недуга
160 лет назад медики были уверены в том, что импотенция у мужчин провоцируется либо переизбытком секса и мастурбации, либо их острым недостатком.
Чтобы вылечить отчаявшихся пациентов, доктора стали прописывать им ванны с электродами — мужчина погружался в воду, и его било током.
Считалось, что проблема исчезнет за 5-6 полноценных сеансов.
Другие доктора считали, что для лечения импотенции необходим локальный подход, поэтому в XIX веке была процедура, которая сейчас покажется пыткой: в мочеиспускательный канал мужчины помещали металлические стержни и пропускали по ним ток.
Сеанс длился от 5 до 8 минут, и для нужного результата его нужно было повторять 2 раза в неделю.
Опубликовано: Игнат Ветров
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