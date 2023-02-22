Голубоглазый Киркоров отрицает тот факт, что носит парик

Известный российский певец Филипп Киркорова опроверг информацию о том, что он носит парик.

Филипп Киркоров отрицает факт, что носит парик.

Поводом для таких слухов стал новый имидж исполнителя: он появился перед фанатами блондином с голубыми глазами.

В клипе к композиции "Если ты уйдешь" Киркоров предстал с белыми кудрями до плеч. Тут же заговорили, что это не свои волосы певца.

После 55-летний артист появился на кинопремьере в таком же виде, где окружающие также увидели, что у певца голубые глаза, которые от природы карие.

В интервью изданию "Московский Комсомолец" Филипп Бедросович заметил, что волосы у него натуральные, просто отросли.

Исполнитель рассказал, что покрасил шевелюру в пепельный цвет, а линзы голубого цвета удачно дополняют его новый образ.

Перемены во внешности связаны со съемками нового клипа знаменитости.