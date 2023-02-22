Голубоглазый Киркоров отрицает тот факт, что носит парик
Известный российский певец Филипп Киркорова опроверг информацию о том, что он носит парик.
Филипп Киркоров отрицает факт, что носит парик.
Поводом для таких слухов стал новый имидж исполнителя: он появился перед фанатами блондином с голубыми глазами.
В клипе к композиции "Если ты уйдешь" Киркоров предстал с белыми кудрями до плеч. Тут же заговорили, что это не свои волосы певца.
После 55-летний артист появился на кинопремьере в таком же виде, где окружающие также увидели, что у певца голубые глаза, которые от природы карие.
В интервью изданию "Московский Комсомолец" Филипп Бедросович заметил, что волосы у него натуральные, просто отросли.
Исполнитель рассказал, что покрасил шевелюру в пепельный цвет, а линзы голубого цвета удачно дополняют его новый образ.
Перемены во внешности связаны со съемками нового клипа знаменитости.
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
-
-
Антон Райт
В 1884 году Коллер обнаружил, что кокаин способен действовать как обезболивающее
Обезболивающий кокаин: Сейчас кокаин «служит» дорогим наркотическим веществом, хранение, продажа и использование которого запрещено почти во всем мире, однако 100-140 лет назад его активно использовали в качестве обезболивающего.Подробнее...
-