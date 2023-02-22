Тарасов делал операцию по пересадке волос, за что его высмеяли поклонники

Футболист Дмитрий Тарасов перенес операцию по пересадке волос, за что был поднят своими фанатами на смех.

Фанаты высмеяли футболиста Дмитрия Тарасова за операцию по пересадке волос, усомнившись в искренности его отношений с супругой, моделью Анастасией Костенко.

Тарасов ошарашил фолловеров новостью, что пересадил себе волосы.

Интересен тот факт, что проблем с шевелюрой у спортсмена не было. Дмитрий же ради желаемого результата поехал в Питер в клинику (турецкий филиал), которую ему разрекламировали друзья.

В соцсетях Тарасов сообщил, что операция прошла успешно, все прошло быстро, качественно и не больно.

Поклонники "закидали" звезду футбола негативными комментариями:

"Когда мисска плешь проела", "Ужас",

"Лучше б мозг пересадил себе",

"Чего только не сделаешь ради денег за рекламу…".