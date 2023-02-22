Клип Киркорова Если ты уйдешь набрал больше 1 000 000 просмотров на Ютубе

Клип Филиппа Киркорова на композицию "Если ты уйдешь", являющийся саундтреком к фильму Николая Лебедева "Нюнберг", набрал на Ютубе более 1 000 000 просмотров.

Новый клип известного российского исполнителя Филиппа Киркорова на композицию "Если ты уйдешь" просмотрели более 1 000 000 человек на Ютубе.

Песня выступила саундтреком к картине режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг".

Стихи и музыку к треку принадлежат композитору Андрею Резникову.

Интересно, что режиссером клипа стал сам Лебедев, который и снял "Нюрнберг".

Фанаты остались в восторге от нового творения певца, отметив, что композиция очень красивая и трогательная.