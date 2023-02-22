Ярмольник вернулся в РФ, посетив спектакль в 1-м из московских театров

Актера Леонида Ярмольника заметили на спектакле в столичном кинотеатре. У людей создалось впечатление, что артист не хотел быть замеченным.

Актер Леонид Ярмольник накануне появился на постановке одного из московских театров.

Артиста бы не заметила публика, если бы на него не обратил внимание 1-н из актеров спектакля.

В постановке был такой эпизод, когда герой спускается к зрителям. Артист занял заранее подготовленное ему место, а после повернулся к своим коллегам по пьесе с фразой: "А я пойду на свидание с Леонидом Ярмольником".

Понятно, что в этот момент зрители увидели Ярмольника, сидевшего в партере и явно не желающего, чтобы его заметили.