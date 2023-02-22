Расторгуев сообщил, как отметил свой день рождения, который был 21 февраля

Исполнитель Николай Расторгуев поделился информацией о том, как он отметил свой день рождения, который артист праздновал 21 февраля.

Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев отметил вчера, 21 февраля, свой день рождения.

В этот день артист решил не принимать поздравления, а заняться важными делами.

Певец не смог пропустить обращение президента к Федеральному собранию даже в свой день.

После отправился на другое мероприятие.

Расторгуев признался, что всегда так отмечает свои дни рождения: весь в делах.