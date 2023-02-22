Расторгуев сообщил, как отметил свой день рождения, который был 21 февраля
2023-02-22 11:03
Исполнитель Николай Расторгуев поделился информацией о том, как он отметил свой день рождения, который артист праздновал 21 февраля.
Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев отметил вчера, 21 февраля, свой день рождения.
В этот день артист решил не принимать поздравления, а заняться важными делами.
Певец не смог пропустить обращение президента к Федеральному собранию даже в свой день.
После отправился на другое мероприятие.
Расторгуев признался, что всегда так отмечает свои дни рождения: весь в делах.
Опубликовано: Наталья Гончарова