Сандра Авила Бельтран, королева наркокартеля, сказала, что ей все равно, откуда у ее мужа деньги

Сандра Авила Бельтран отрицает свое участие в контрабанде наркотиков и связях с крупными мафиози.

По мотивам биографии Сандры Авилы Бельтран снят фильм Королева юга. Она одна из самых успешных и влиятельных лиц в мексиканском наркобизнесе. В 2007 году она подверглась допросу в мексиканской полиции. Ее обвиняли в контрабанде 9 тонн кокаина, и она сохраняла невозмутимость, отвечая, что является домохозяйкой, а весь ее доход это небольшая подработка в виде продажи одежды и сдачи арендной квартиры.

Бельтран и ее любовнику, наркобарону Хуану Диего Эспиносе было предъявлено обвинение, но за решетку женщина в Мексике не попала. А в американской тюрьме ей случилось провести 5 лет, после чего Бельтран экстрадировали на родину. Она дважды была замужем за коррумпированными полицейскими, имевшими связи с наркобизнесом.

В ответ на обвинения Сандра отвечает, что, если судить ее, то нужно подвергать суду и жен крупных политиков. Она не отрицает, что получала дорогостоящие подарки от своих мужчин, но утверждает, что это не делает ее соучастницей преступлений. Если муж дарит мне машину, я не спрашиваю, откуда у него на нее деньги: заявляет Бельтран.