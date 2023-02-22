Раздел 230: изменения в этом законе могут мощно тряхнуть весь Интернет

В суде США хотят решить: несут ли технологические компании ответственность за материалы, размещенные на их платформах.

Закон 1996 года о пересмотре телекоммуникаций позволил таким компаниям, как Facebook, Twitter и Google, вырасти в гигантов, которыми они являются сегодня.

На этой неделе в Верховный суд США поступит дело Гонсалес против Google, в котором оспаривается этот закон, а именно вопрос о том, несут ли технологические компании ответственность за материалы, размещенные на их платформах.

Суды решат, может ли семья американского студента, погибшего в результате теракта в Париже, подать в суд на Google, которой принадлежит YouTube, из-за утверждений, что алгоритм рекомендаций видеоплатформы помог экстремистам распространять их сообщения.

Второе дело - «Твиттер против Таамне» - также касается ответственности, хотя и на других основаниях.

Исходы этих дел могут изменить интернет, каким мы его знаем. Секцию 230 не так-то просто демонтировать. Но если это так, онлайн-речь может радикально измениться.

Что же такое раздел 230?

Если кто-то публикует что-то на Facebook, человек не может подать в суд на компанию — только на того, кто это опубликовал. Все - благодаря разделу 230 Закона о пристойности в сфере коммуникаций 1996 года. В нем говорится:

Ни один поставщик или пользователь интерактивной компьютерной услуги не должен рассматриваться как издатель или распространитель какой-либо информации, предоставленной другим поставщиком информационного контента.

Эта юридическая фраза защищает компании от судебного иска со стороны любого, кто чувствует себя обиженным чем-то, что опубликовал кто-то другой.

Американские политики утверждают, что Twitter, Facebook и другие платформы социальных сетей злоупотребили этой защитой и должны лишиться своего иммунитета. Либо - его заработать, выполнив требования, установленные правительством.

Раздел 230 также позволяет социальным платформам модерировать свои услуги, удаляя сообщения, которые, например, являются непристойными или нарушают собственные стандарты служб, если они действуют «добросовестно».

Что будет, если раздел 230 отменят?

Основное, что мы делаем в Интернете, — разговариваем друг с другом. Это может быть электронная почта, социальные сети, доски объявлений, но мы общаемся друг с другом. И многие из этих разговоров разрешены разделом 230, в котором говорится, что тот, кто позволяет нам разговаривать друг с другом, не несет ответственности за наши разговоры, — сказал профессор Университета Санта-Клары Эрик Голдман, специализирующийся на интернет-праве.

По его словам, Верховный суд мог бы легко нарушить или исключить это основное положение и сказать, что люди, позволяющие нам разговаривать друг с другом, несут ответственность за эти разговоры. В этот момент они не позволят нам больше разговаривать друг с другом.

Эксперты считают, что возможны два исхода. Платформы могут стать более осторожными, как это сделал Craigslist после принятия в 2018 году закона о секс-торговле, который сделал исключение из раздела 230 для материалов, которые «пропагандируют проституцию или содействуют ей».

Craigslist быстро удалил свой раздел «Личные данные», который вообще не предназначался для облегчения секс-бизнеса. Но компания не хотела рисковать.

Другая возможность: Facebook, Twitter, YouTube и другие платформы могут вообще отказаться от модерации и позволить преобладать наименьшему общему знаменателю.

Любое изменение в Разделе 230 с большой долей вероятности окажет влияние на онлайн-выступления во всем мире.