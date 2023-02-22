Алентова рассказала, что бывший муж Потоцкой Соболь не давал ей прохода
2023-02-22 11:18
Вера Алентова рассказала, что экс-супруг актрисы Ирины Потоцкой, поэт Марк Соболь не давал ей прохода, хотя был женат и имел двоих детей.
Актриса Вера Алентова никогда не рассказывала о мужчинах которые у нее были до режиссера Владимира Меньшова, умершего в 2021 году.
В своей автобиографической книге артистка сделала исключение, упомянув о навязчивых ухаживаниях за ней поэта Марка Соболя, который был женат тогда на актрисе Ирине Потоцкой, с которой воспитывал 2-ух детей.
Алентова рассказала, что на тот момент Соболю было 44 года, а ей самой 18 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова