Алентова рассказала, что бывший муж Потоцкой Соболь не давал ей прохода

Вера Алентова рассказала, что экс-супруг актрисы Ирины Потоцкой, поэт Марк Соболь не давал ей прохода, хотя был женат и имел двоих детей.

Актриса Вера Алентова никогда не рассказывала о мужчинах которые у нее были до режиссера Владимира Меньшова, умершего в 2021 году.

В своей автобиографической книге артистка сделала исключение, упомянув о навязчивых ухаживаниях за ней поэта Марка Соболя, который был женат тогда на актрисе Ирине Потоцкой, с которой воспитывал 2-ух детей.

Алентова рассказала, что на тот момент Соболю было 44 года, а ей самой 18 лет.