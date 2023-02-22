Борис Чунаев, являющийся ведущим артистом театра Ленком, скончался

Ведущий актер театра "Ленком" Борис Чунаев ушел из жизни на 86-м году жизни.

Известный российский актер и звезда театра "Ленком" Борис Чунаев ушел из жизни, не дожив до 86 лет всего 2 месяца.

Артист до последнего выходил на сцену театра.

Звезда сцены был занят в таких легендарных постановках Марка Захарова, как "Тиль", "Поминальная молитва", "Диктатура совести", "Пролетая над гнездом кукушки" ("Затмение"), "Юнона и Авось".