У Костомарова стало отекать лицо, появился некроз в мозге после 2-ух инсультов

Фигурист Роман Костомаров угасает. После 2-ух инсультов у спортсмена появился отек лица и некроз в мозге.

2-а инсульта у Романа Костомарова один за одним не могли пройти бесследно.

Ранее сообщалось, что правый глаз знаменитости не видит.

Сейчас стало известно, что у фигуриста отекает лицо, речь идет о том же глазе. После 2-ух инсультов мозг знаменитости стал "умирать", а значит там образовался участок некроза.