Веселье и смех - это очень важные моменты в жизни человека

Они дают отдых мозгу, отвлекая от повседневных забот, чем укрепляют нервную систему, подготавливают её к новым трудам и заботам.

Но смех и веселье полезны только в тех случаях, когда они возникают у трезвого человека. Пьяного веселья нет и быть не может в научном и разумном понимании этого состояния.

Пьяное "веселье" есть ни что иное, как возбуждение под наркозом.

Это первая стадия возбуждения, которая наблюдается при даче страдающему других наркотических средств (эфира, хлороформа и др.), которые по своему действию тождественны алкоголю, и которые так же, как алкоголь, относятся к наркотикам.

Эта стадия возбуждения ничего общего с весельем не имеет, и после неё нет никакого отдыха нервной системе.

Наоборот, вместо отдыха наступает угнетение со всеми последствиями (головная боль, апатия, разбитость, нежелание работать и т.д.), что никогда не наблюдается при трезвом веселье.