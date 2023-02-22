В послевоенные годы наркомовская доза подверглась критике

Именно по причине её потребления на войне погибло много солдат и офицеров (замерзли, попали под пули противника и т.п.).

Эту наркомовскую дозу давали солдатам якобы для храбрости, однако многие бойцы того времени понимали её вред и сами выбирали трезвость в бою:



"Нам в десанте давали эти пресловутые "сто грамм", но я их не пил. Однажды в самом начале войны мы крепко выпили, и из-за этого были большие потери. Тогда я и дал себе зарок не пить до конца войны… Кстати, на войне ведь почти никто не болел, хотя и спали на снегу, и лазили по болотам. Нервы были на таком взводе, что не брала никакая хворь. Все само проходило. Обходились и без ста грамм. Все мы были молоды и воевали за правое дело. А когда человек ощущает свою правоту, у него совсем другие рефлексы и отношение к происходящему", - режиссер Григорий Чухрай;



"Вообще выдавали их только перед самой атакой. Старшина шёл по траншее с ведром и кружкой, и те, кто хотел, наливали себе. Те, кто был постарше и поопытнее, отказывались. Молодые и необстрелянные пили. Они-то в первую очередь и погибали. "Старики" знали, что от водки добра ждать не приходится", - режиссер Пётр Тодоровский;



"Восторженные поэты назвали эти предательские сто граммов "боевыми". Большего кощунства трудно измыслить. Ведь водка объективно снижала боеспособность Красной Армии", - генерал армии Н. Лященко.



Многие победы прошлого были одержаны в абсолютной трезвости. Вспомним, например, великого русского генералиссимуса Суворова, который не потерпел ни одного поражения и был убежденным трезвенником.