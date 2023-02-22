Эксперт рассказала, какие продукты портят внешность

В этом списке свежевыжатые и пакетированные соки, алкоголь, продукты переработки.

Росийский диетолог Елена Тихомирова рассказала газете Известия, какие продукты способны вызвать отеки и морщины или усугубить их.

В этом списке - пакетированные и свежевыжатые соки.

Когда мы выпиваем 300-граммовый стаканчик сока, получаем примерно 45 грамм сахара (9 чайных ложек), — уточнила диетолог.

По словам диетолога, сахар способствует набору веса, ускоряет старение кожи.

Не лучшим образом на внешности отражаются также сильно переработанные - полуфабрикаты, колбаса, сосиски. А еще - картофель и рис, которые вызывают отеки.

Стоит избегать и сложных белковых блюд, жирных салатов. Елена Тихомирова подчеркнула, что лицо портит и алкоголь: отечность превращается в хроническую, на коже появляются морщины, выступают сосуды.