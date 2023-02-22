Песков: сегодня Путин проведёт встречу с Ван И, обсудив план КНР по Украине
2023-02-22 12:29
Дмитрий Песков анонсировал личную встречу Владимира Путина с главой китайского политбюро Ван И.
Днём 22 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что сегодня состоится встреча Владимира Путина с главным дипломатом Китая Ван И, который прибыл в российскую столицу днём ранее.
Известно, что во вторник Ван И встретился с председателем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, изложив ему план Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине.
Также постпредство КНР в ООН утверждает, что Пекин намерен обнародовать свой план по завершению украинского кризиса в течение нескольких дней.
Опубликовано: Ткачёв Андрей