Песков: сегодня Путин проведёт встречу с Ван И, обсудив план КНР по Украине

Дмитрий Песков анонсировал личную встречу Владимира Путина с главой китайского политбюро Ван И.

Днём 22 февраля глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что сегодня состоится встреча Владимира Путина с главным дипломатом Китая Ван И, который прибыл в российскую столицу днём ранее.

Известно, что во вторник Ван И встретился с председателем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, изложив ему план Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине.

Также постпредство КНР в ООН утверждает, что Пекин намерен обнародовать свой план по завершению украинского кризиса в течение нескольких дней.