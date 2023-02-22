Владимир Зеленский выбрал неудачный контраргумент для оспаривания позиции Сильвио Берлускони относительно спецоперации.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский публично заявил, что бывший премьер-министр Италии Сальвио Берлускони не имеет права склонять администрацию Киева к мирным переговорам с Россией, поскольку итальянский политик никогда не переживал бомбёжек и не жил в условиях военного времени.

Примечательно, что сам Берлускони подвергался бомбардировке ВВС во время проживания в Милане в 1943 году, что технически означает поражение Зеленского в данном споре из-за неудачного контраргумента.