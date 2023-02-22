Терапевт Лапа рассказала, чем похожи случаи Костомарова и Началовой, которая умерла в 2019 году, и что может спасти фигуриста
2023-02-22 12:47
Врач-терапевт Людмила Лапа сравнила течение болезни у фигуриста Романа Костомарова и теперь уже покойной певицы Юлии Началовой.
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что случаи заболеваний знаменитого фигуриста Романа Костомарова и певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году, похожи, но исход может быть разный.
Медик пояснила, что все зависит от общего состояния организма каждого человека.
Напомним, что у Началовой начался некроз и ей ампутировали ногу, но это ее не спасло. Возник отек мозга, который и привел знаменитость к смерти.
Опубликовано: Наталья Гончарова