Терапевт Лапа рассказала, чем похожи случаи Костомарова и Началовой, которая умерла в 2019 году, и что может спасти фигуриста

Врач-терапевт Людмила Лапа сравнила течение болезни у фигуриста Романа Костомарова и теперь уже покойной певицы Юлии Началовой.

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что случаи заболеваний знаменитого фигуриста Романа Костомарова и певицы Юлии Началовой, которая скончалась в 2019 году, похожи, но исход может быть разный.

Медик пояснила, что все зависит от общего состояния организма каждого человека.

Напомним, что у Началовой начался некроз и ей ампутировали ногу, но это ее не спасло. Возник отек мозга, который и привел знаменитость к смерти.