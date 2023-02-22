21-летний англичанин заснул в контактных линзах и потерял зрение

Спустя время выяснилось, что причиной стало проникновение в роговицу паразитов, из-за которых молодой человек не видит на один глаз.

Семь лет житель Британии Майк Крумхольц очкам предпочитал линзы. Но все изменилось, когда 21-летний парень решил ненадолго вздремнуть после работы.

Когда проснулся, мой глаз был раздражен, линза в нем будто плавала.Я ее вытащил, ничего не предвещало беды, — цитирует слова британца Daily Star.

На другой день глаз продолжал болеть, и Майк записался на прием к специалисту. Доктор поставил диагноз: вирус простого герпеса типа 1. Пять офтальмологов и два специалиста по роговице его подтвердили, сообщает Супер.ру.

Они лечили глаз, однако становилось все хуже и хуже, — вспоминает Майк.

Точный диагноз ему в конце концов поставили с помощью сложнейшего теста. Было разрезано глазное яблоко и взят анализ.

Мне перезвонили и сказали, что обнаружили акантамебный кератит, — говорит парень.

Так называется заболевание, вызванное проникновением в роговицу паразитов. Обычно те живут в воде, но хорошо чувствуют себя между глазом и линзой. Это крайне редкая болезнь, потому врачам понадобилось больше времени, чтобы обнаружить проблему.

Майку пришлось пройти фотодинамическую терапию, которая применяется для лечения злокачественных опухолей. Он также перенес несколько операций.

Сегодня молодой человек совершенно не видит на правый глаз: паразит успел повредить орган, и зрение уже вряд ли вернется. Можно пересадить туда здоровую ткань из другого глаза, но Майк для этого слишком молод.

Если я когда-нибудь получу разрешение на это, трансплантация может вернуть 50% зрения, — не теряет надежды парень.

Он завел тикток, где активно рассказывает свою историю, призывая людей лучше промывать линзы и не спать в них.