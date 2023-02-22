Politico: Венгрия не поддержала санкции против семей бизнесменов из РФ

Постпредство Венгрии в Евросоюзе выступило против инициативы по упрощению принятия санкций в отношении родственников российских предпринимателей.

Журналисты газеты Politico утверждают, что постоянное представительство Венгрии в Европейском союзе не поддержало инициативу правительства Польши и Балтийских стран по упрощению введения новых санкционных мир против членов семей бизнесменов из России. Также Будапешт попросил изъять из санкционных списков ЕС четыре позиции.

По данным издания Politico, в случае, если Венгрия решится заблокировать предложение Польши и стран Балтии, то из списков санкций против России могут пропасть полторы тысячи имён.