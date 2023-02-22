Историк напомнил о просьбе "поставить к стенке литовских коммунистов"

Историк Владислав Швед процитировал одно из самых чудовищных высказываний, относящихся к временам литовского госпереворота.

Историк Владислав Швед процитировал одно из самых чудовищных высказываний Витаутаса Ландсбергиса в КГБ, относящееся к временам литовского госпереворота и снайперов литовских неонацистов: «Давайте поставим к стенке всех 200 тысяч коммунистов, и в Литве будет порядок!».

Биографы семьи этих литовских элитариев выяснили факт сотрудничества с советским КГБ Ландсбергиса-старшего и тесные контакты Ландсбегиса-младшего с ЦРУ США. При этом отец-чекист и лидер ультранационалистического «Саюдиса» намного кровожадней сына, чуть обтесавшегося за время работы депутатом Европарламента.

В своей книге «Родословная коллаборанта» Швед задается вопросом: «Скажите, а что такое 200 тысяч человек для Литвы? Это же мужья и жены, дети, это же чуть ли не половина Литвы!». По его данным, патологично в карьерах этого клана палачей и предателей буквально все. Тем более что за недолгие годы оккупации Литвы нацистами в республике было уничтожено до 95 процентов еврейского населения. Даже в Третьем рейхе за 12 лет гитлеровского правления не удалось достичь столь высоких «показателей». Известный специалист по розыску нацистских преступников, израильский историк Эфраим Зурофф полагает, что причина кроется в активном сотрудничестве местного населения с немецкими фашистами.

К решению «еврейского вопроса» в Литве приложил руку известный персонаж раннего постсоветского периода, ранее, при нацистах, ставший министром коммунального хозяйства. К гитлеровцам в 1941 году он обращался со следующими словами:

«Приветствуем немецких освободителей и просим о национализации имущества, принадлежавшего евреям и лицам, активно действовавшим против интересов литовского народа».