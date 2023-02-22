Терехов: в Харькове произошло 4 взрыва на фоне воздушной тревоги

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о серии громких взрывов в городе днём 22 февраля.

Днём понедельника Игорь Терехов опубликовал новый пост в социальных сетях, где публично заявил, что вооружённые силы России нанесли серию ударов по Харькову, в результате чего на территории города произошло не менее четырёх мощных взрывов. Также Терехов отметил, что во время ударов по Харькову в городе звучали сигналы воздушной тревоги.

Лидер офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что российские войска нанесли ракетно-бомбовый удар по одному из предприятий в Харькове.