Ивлеева призналась, что мечтала стать ведущей утренних новостей

Настя Ивлеева призналась, что во времена, когда ее мама смотрела телеканал "Россия -1" по утрам, она мечтала работать ведущей новостей.

Ведущая ТВ и блогер Настя Ивлеева в своем Телеграм-канале призналась, что раньше мечтала работать в утренних новостных программах.

Звезда экрана и интернета вспомнила времена, когда была студенткой, а ее мать по утрам смотрела новости на канале "Россия - 1".

Тогда будущая знаменитость думала, что готова вставать в 4 утра, лишь бы только появляться в кадре и сообщать соотечественниках, что "в таком-то городе приготовили самые вкусные блинчики".