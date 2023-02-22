ВСУ обстреляли ТЦ в Шебекино Белгородской области, тяжело ранив мужчину

Украинские войска нанесли ракетный удар по торговому центру в селе Шебекино Белгородской области России.

22 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что украинские войска обстреляли торгово-развлекательный центр в российском приграничном посёлке Шебекино, в результате чего пострадал один мужчина из числа находящихся в обстрелянном ТЦ.

По данным Гладкова, раненый мужчина находится в очень тяжёлом состоянии и доставлен в центральную районную больницу, где за его жизнь врачи ведут борьбу.