Взрыв газа на Северо-Русском месторождении привёл к гибели двух человек

21 февраля произошёл взрыв газа в цеху компании "НОВАТЭК" в ЯНАО, что привело к гибели сотрудников предприятия.

Представители экстренных служб РФ уведомляют, что во вторник на Северо-Русском месторождении газа в цеху предприятия "НОВАТЭК" на территории ЯНАО произошёл взрыв, который повлёк за собой гибель двух человек и ранению ещё одного.

Несмотря на то, что инцидент произошёл ещё 21 февраля, о нём стало известно лишь сегодня. Раненый сотрудник "НОВАТЭКа" был эвакуирован посредством вертолёта, а работа цеха была приостановлена. По предварительной информации, ЧП произошло в результате нарушения техники безопасности в ходе сварочных работ.