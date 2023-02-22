Ковальчук отметила 30-летие в компании Харламова и других знаменитостей
2023-02-22 13:25
Актрисе Катерине Ковальчук исполнилось 30 лет. Знаменитость отметила свой день в обществе возлюбленного Гарика Харламова и других не менее известных личностей.
20 февраля актрисе Катерине Ковальчук исполнилось 30 лет.
Знаменитость в платье принцессы отметила свой день в обществе любимого мужчины, комика Гарика Харламова, и других знаменитостей.
Харламов поздравил избранницу, исполнив для нее романтичные композиции.
Кульминацией праздника стал танец возлюбленных Гарика и Катерины, которые не отводили взгляд друг от друга.
Опубликовано: Наталья Гончарова