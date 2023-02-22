Рябков призвал не верить публикации CNN о неудачном пуске МБВ «Сармат»

Сергей Рябков утверждает, что граждане России не должны доверять заявлениям репортёров американского телеканала CNN.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков публично заявил, что телеканал CNN не является надёжным источником информации, если речь идёт о распространении сведений о запуске российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". По мнению Рябкова, в отношении данных о пусках отечественных ракет следует доверять лишь заявлениям Министерства обороны России.

Накануне канал CNN сообщил, что Россия якобы провела учебный пуск МБР "Сармат". который оказался неудачным, ввиду чего информацию об инциденте попытались скрыть.