В Москве в гостинице Москабельмет произошел пожар, в результате которого погибло 7 человек

Вечером 21 февраля в московской гостинице "Москабельмет" произошло возгорание. В результате погибло 7 человек, среди которых двое - дети.

Вечером 21 февраля в российской столице горела гостиница "Москабельмет". Пожар вспыхнул в комнате на 5-м этаже 17-этажного здания. Площадь возгорания равна 100 м кв.

Есть жертвы, среди них двое детей. Всего погибло 7 человек и 11 пострадало.

В СК сообщили, что причиной пожара стал поджог. Неизвестный мужчина совершил преступление "из-за неприязни к жильцам". Полиция разыскивает злоумышленника.