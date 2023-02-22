Пригожин: Шойгу и Герасимов возьмут автоматы, когда закончится «Вагнер»

Евгений Пригожин снова обвинил Минобороны России в нежелании предоставлять боеприпасы бойцам ЧВК "Вагнер".

Основательной российской частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин утверждает, что Министерство обороны России предоставляет его подразделениям существенно меньшее количество боеприпасов, чем необходимо для освобождения Артемовска.

По мнению Пригожина, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и лидер российского Генштаба Валерий Герасимов будут вынуждены лично взять в руки автоматы, когда бойцы ЧВК "Вагнер" в зоне спецоперации закончатся.

Также Евгений Пригожин попросил простых граждан публично требовать от Минобороны России предоставления боевых снарядов "вагнеровцам".