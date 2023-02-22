Спилберг приступил к работе над сериалом о Наполеоне по сценарию Кубрика

Именитый режиссер Стивен Спилберг снимает мини-сериал о Наполеоне Бонапарте, а сценаристом картины стал покойный Стэнли Кубрик.

Стивен Спилберг приступил к работе над мини-сериалом о Наполеоне Бонапарте, использовав сценарий, написанный Стэнли Кубриком, который отказался от работы от картины из-за недостатка финансирования проекта.

Эту новость Спилберг сообщил на пресс-конференции в рамках Берлинского кинофестиваля.

Кубрик хотел снять фильм о Наполеоне после триумфа "2001: Космической одиссеи" (1968), но по различным причинам, в основном по финансовым, отказался от своей затеи.