Смольянинов, покинувший страну, задолжал по налогам почти 100 000 рублей

Актер Артиур Смольянинов, покинувший Россию после обявления о частичной мобилизации, имеет задолженность по налогам в родном государстве.

По данным издания "kp.ru", актер Артур Смольянинов, уехавший из РФ, задолжал налоговой 92 400 российских рублей.

Звездный адвокат Андрей Алешин сообщил, что долг по налогам у артиста образовался, когда он еще жил в стране, получая здесь доход и владея имуществом.

Если в ближайшее время знаменитость не расплатится с долгами, то ему будет начисляться пеня и будет произведена блокировка счетов.