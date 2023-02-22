Смольянинов, покинувший страну, задолжал по налогам почти 100 000 рублей
2023-02-22 14:02
Актер Артиур Смольянинов, покинувший Россию после обявления о частичной мобилизации, имеет задолженность по налогам в родном государстве.
По данным издания "kp.ru", актер Артур Смольянинов, уехавший из РФ, задолжал налоговой 92 400 российских рублей.
Звездный адвокат Андрей Алешин сообщил, что долг по налогам у артиста образовался, когда он еще жил в стране, получая здесь доход и владея имуществом.
Если в ближайшее время знаменитость не расплатится с долгами, то ему будет начисляться пеня и будет произведена блокировка счетов.
Опубликовано: Наталья Гончарова