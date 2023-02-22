Песков: Запад замалчивает тему с терактами на «Северных Потоках»

Дмитрий Песков заявил о нежелании западных стран расследовать диверсии на российских газопроводах North Stream.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что администрация Кремля видит стойкое нежелание глав стран коллективного Запада разбираться с темой терактов на российских газопроводах "Северный Поток", намереваясь "закапать в песок" любые возможные обсуждения данных инцидентов.

По мнению Пескова, представители западного истеблишмента будут до последнего пытаться замалчивать тему с терактами на российских газопроводах.