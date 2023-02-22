Express: Путин начнёт лечение из-за «рецидива болезни» в марте

Издание Express утверждает, что Владимир Путин якобы заболел и намерен пройти лечение в следующем месяце.

22 февраля журналисты британского новостного агентства Express сообщили, что Владимир Путин якобы переживает рецидив некой болезни, ввиду чего уже 5 марта стартует курс лечения президента России.

Примечательно, что ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заверил, что Путин находится в удовлетворительном состоянии здоровья и ни на что не жалуется, а слухи о болезни российского лидера распространяют западных СМИ в рамках антироссийской информационной кампании.