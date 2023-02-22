Российские военные пленили украинских солдат, на форме которых присутствовали шевроны Новороссии.

Военные корреспонденты издания "Русская Весна" утверждают, что накануне подразделения российских военных штурмом взяли позиции ВСУ на Донецком участке фронта, обнаружив в окопах украинских солдат с шевронами Новороссии на форме. По словам военнопленных, одни быстро надели данные шевроны из страха перед моментом самого пленения.

Также опрошенные рассказали, что ранее их насильно мобилизовали в Харьковской области Украины, отправив на фронт, используя при этом угрозы убийством.