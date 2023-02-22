Скибицкий: новое наступление ВС РФ началось в феврале на 4-5 направлениях

В ГУР Украины сообщили о начале нового масштабного наступления армии России в зоне спецоперации.

Заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий публично заявил, что в феврале текущего года войска России начали новую наступательную операцию в зоне СВО, активизировав боевые действия на 4-5 участках фронта практически одновременно.

По данным Скибицкого, наиболее активно российская армия наступает в Запорожской области, а также Донецкой и Луганской Народных республиках. Также сотрудник ГУР отметил, что войска РФ намерены установить контроль над Купянском недалеко от Харькова, а также Лиманом, Артемовском, Авдеевкой, Марьинкой и Угледаром.