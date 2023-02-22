Орлова продемонстрировала фигуру после родов

Исполнительница и ведущая Ольга Орлова родила дочь чуть более 2 недель назад. За это время артистке удалось избавиться от 11 лишних килограммов.

6 февраля Ольга Орлова стала мамой долгожданной дочери Ани.

45-летняя артистка очень быстро сбрасывает вес после родов. Ей удалось от 11 кг и на достигнутом она останавливаться не собирается.

Ведущая продемонстрировала на видео в соцсетях, как выглядит ее фигура. Живот еще есть, но видны значительные сдвиги в сторону похудения.