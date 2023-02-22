Politico: ЕС хочет увеличит срок продления санкций против России до 9 месяцев

Евросоюз намерен увеличить срок продления антироссийских санкций, сообщили журналисты газеты Politico.

Новостное агентство Politico со ссылкой на инсайдеров уведомляет, что 22 февраля в Брюсселе состоится заседание постоянных представителей Европейского Союза, на котором постпреды поднимут вопрос о возможности увеличения срока продления санкций содружества против России с шести до девяти месяцев.

По данным Politico, ранее в Евросоюзе хотели активировать возможность пролонгирования антироссийских санкций на два года, но такую инициативу заблокировала Венгрия.