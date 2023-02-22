Муцениеце обратилась в суд, чтобы выписать Прилучного из квартиры, которая была куплена до развода
2023-02-22 14:46
Актриса Агата Муцениеце через суд требует ограничить права бывшего мужа Павла Прилучного на квартиру, которая была приобретена до развода.
Экс-супруга и коллега актера Павла Прилучного Агата Муцениеце подала иск в Головинский суд, требуя ограничить бывшего мужа в правах на приобретенную до развода жилплощадь, о чем стало известно NEWS.ru от пресс-службы судебной инстанции.
Заседание по поводу назначено на 6 марта.
Муцениеце хочет выписать Прилучного из квартиры.
Опубликовано: Наталья Гончарова